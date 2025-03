Listahan ng Emoji

Ang mga emoji ay maliliit na simbolo na parang larawan na maaaring magdagdag ng konteksto at damdamin sa nakasulat na text. Ang mga ito ay halos kapareho ng sukat ng isang liham na maaaring i-type, ngunit hindi tulad ng mga alphanumeric na character, ang mga ito ay karaniwang inilalarawan sa kulay, at ang kanilang kahulugan ay kadalasang bukas sa interpretasyon. Ang salitang emoji ay nagmula sa pagsasama-sama ng mga salitang Hapon para sa larawan at karakter.

Ang mga unang emoji character, na ipinakilala noong 90's at unang bahagi ng 2000's, ay may kasamang mga smiley face, puso, bituin, arrow, at astrological na simbolo. Ngayon, may libu-libong emoji na naglalarawan ng lahat mula sa lamok, hanggang sa mga sirena. Mula sa mga moai statues ng Easter Island, hanggang sa mechanics, microbes, motorized wheelchairs, at mages.

Tinutukoy ng isang non-profit na organisasyon na kilala bilang The Unicode Consortium kung aling mga emoji ang kasama sa Unicode standard, at kung aling mga potensyal na emoji ang itinuring na masyadong redundant, masyadong partikular, masyadong malawak, o kung hindi man ay hindi angkop para sa pagsasama. Kahit sino ay maaaring magsumite ng panukala para sa isang bagong emoji, at ang listahan ng mga opisyal na simbolo ng emoji ay ina-update taun-taon.

Habang ang Unicode Consortium ay responsable para sa diksyunaryo ng mga magagamit na emojis. Nasa mga indibidwal na vendor na magpasya kung ano ang hitsura ng bawat emoji. Ito ang dahilan kung bakit magiging iba ang hitsura ng parehong emoji sa Twitter at sa Facebook. O kung bakit ang isang emoji na na-text mo mula sa isang iPhone ay magiging iba kapag natanggap sa isang Android.

Sa ibaba, makakahanap ka ng libu-libong emoji, na nakaayos sa mga kategorya, gaya ng Mga Smiley, Hayop, at Transportasyon. Mag-click ng emoji para matuklasan ang kahulugan nito, mga larawan kung paano na-render ang emoji na iyon sa iba't ibang vendor, at mga link sa mga katulad na nauugnay na emoji.