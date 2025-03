Ang kulot na buhok na emoji ay naglalarawan ng isang tao mula sa noo pataas. Ang kanilang buhok ay maikli at may kulot na texture, na ginagawang perpekto kapag sinusubukang ilarawan ang isang tao sa pisikal na paraan lamang sa pamamagitan ng mga emoji, at mayroon silang kulot o nakapulupot na uri ng buhok.

Keywords: afro, kulot, kulot na buhok, ringlets

Codepoints: 1F9B1

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )