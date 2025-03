👯 mga babaeng may tainga ng kuneho + 2 variants

Matalik na kaibigan magpakailanman! Sabay-sabay tayong gumawa ng isang bagay. Ang mga taong may tainga ng kuneho ay ang pinakahuling pagpapahayag ng pagkakaibigan, pagkakaisa, pakikipagtulungan at pagsasama-sama. Ang mga tainga ng kuneho at mga costume ay nagbibigay ng mapaglaro at palakaibigang tono.