Ang pagyuko ay nagpapakita na may nagpapakumbaba. Ang taong nakayuko na emoji ay nagpapakita ng taong nakayuko at nakatingala. Ito ay tanda ng pagpapakita ng paggalang sa isang tao o isang bagay. Maaari rin itong gamitin sa paraang relihiyoso, sa pamamagitan ng pagpapakita ng paggalang sa isang bathala o isang taong may hawak na napakarangal at makapangyarihang posisyon. Ang emoji na ito ay maaari ding gamitin bilang simbolo para humingi ng tawad pagkatapos ng pagkakamali. Halimbawa: "Bridget, ikinalulungkot ko na kinailangan kong kanselahin ang aming tanghalian. 🙇‍♀️Maaari ba akong bumawi sa iyo?”

Keywords: paggalang, paghingi ng paumanhin, sorry, tao, yuko, yumuyuko, yumuyukong tao

Codepoints: 1F647

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )