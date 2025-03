Naninindigan sa pagkakaisa. Ang nakataas na kamao na emoji ay karaniwang ginagamit upang magpakita ng suporta para sa ideya o pagpupursige ng isang tao na itama ang mali. Ang emoji ay malawakang ginagamit sa panahon ng mga protesta, mga kaganapan sa aktibista, at mga kilusang panlipunan. Ang mga gumagamit nito ay nagsasabi ng "I support you", "I understand you", "I agree with you". "Kapangyarihan sa ideyang ito". Gamitin ang nakataas na kamao na emoji kapag tumatawag ka sa pagkakaisa, lakas, kapangyarihan, o kahit na paglaban. Halimbawa "Kapangyarihan sa mga tao ✊ "

Keywords: kamao, kamay, nakasarang kamao, nakataas na kamao, suntok

Codepoints: 270A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )