🧑‍🤝‍🧑 mga taong magkahawak-kamay + 103 variants

In love ka ba, o magkaibigan lang kayo? Ang mga taong magkahawak-kamay na emoji ay maaaring maging simbolo ng pagmamahalan, pag-ibig, at pagkakaibigan. Ang emoji na ito ay available sa iba't ibang kumbinasyon ng kasarian at kulay ng balat. Ang hindi kasarian at kaparehong kasarian na mga bersyon ng emoji na ito ay simbolo ng pagmamalaki para sa LGBTQ community. Pag-ibig ay pag-ibig.