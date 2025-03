Ang swerte ay isang bagay na inaasahan nating lahat! Magtiwala sa iyong sarili, umasa para sa pinakamahusay, at i-cross ang iyong mga daliri, sino ang nakakaalam na maaari kang maging masuwerte! Ang crossed finger emoji ay nagpapakita ng kamay na ang gitna at hintuturo ay nakakrus sa isa't isa. Ito ay tanda ng suwerte, at isang mapamahiing tradisyon na ginagawa ng maraming tao kapag umaasa sila sa pinakamahusay. Ang emoji na ito ay may iba't ibang kulay ng balat. Kung ang isang tao ay tumawid sa kanilang mga daliri sa likod ng kanilang likod, maaari rin itong maging isang senyales na sila ay sumisira sa isang pangako. Gayunpaman, ang emoji na ito ay karaniwang ginagamit kapag pinag-uusapan ang tungkol sa swerte, kagustuhan at pag-asa na may mangyayari. Gamitin ang emoji na ito para batiin ang isang tao ng good luck! Halimbawa: Umaasa kami, na gumaling si John sa lalong madaling panahon 🤞

Keywords: cross, daliri, kamay, naka-cross na mga daliri, swerte

Codepoints: 1F91E

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )