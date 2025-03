Paano gumamit ng italics sa Twitter?

Pangkalahatang Kita

Ang gabay na ito ay nagtuturo kung paano magagamit ang tekstong bold sa iba't ibang mga lugar sa Twitter, kasama na rito ang: mga tweet, mga DM (direktang mensahe), at sa iyong Twitter profile. Maaari mong magamit ang tekstong italic sa Twitter upang magbigay diin sa mga libro at mga titulo ng pelikula, idiin ang mga ideya, magbigay diin sa mga salita at pararila, at magbigay ng mga punchline sa koring mga biro, atbp.

Ang twitter ay walang nakapaloob na paraan upang makagawa ng tekstong italic. Kaya upang makagawa ng tekstong italic sa twitter, kailangan mong bumuo ng unicode na tekstong italic. Ang gabay na ito ay magpapakita sa iyo kung paano bumuo ng tekstong italic na unicode na gagamitan ng YayText na generator ng italics na teksto.

Isang babala: habang ang marami sa mga tao ay hindi nag kakaproblema sa pag tingin sa iyong unicode na tekstong italic, ang ibang mga browser at mga plataporma ay maaring hindi makita ang iyong gawa. Ang mga gumagamit na hindi na kakakita ng mga unicode na teksto ay makikita lamang ang default ng kanilang sistema pamalit na karakter (madalas mga kahon o mga pananong) ang lumalabas.

Italics sa mga Tweet

Step 1 : Isulat ang iyong Tweet Isulat mo lang ang iyong tweet ng normal... Wag mo muna pindutin ang post!

Step 2 : Gawin mo ang tekstong italic mo Sa bagong tab, mag bukas ng YayText na lumilikha ng tekstong italic. Ilapag ang tekstong gusto mong maging italic sa kahong "Your Text". Sunod ay pindutin ang "copy" n button sa tabi ng espisipikong istilo na gusto mong gamitin. Ang teksto mong italic ay makokopya na sa ngayon sa clipboard ng iyong kompyuter.

Step 3 : Palitan ang teksto sa iyong tweet Bumalik sa iyong post at ipaste ang tekstong italic na kinopya mo sa nakalipas na hakbang. Minsan, ang mga karakter na unicode na nilikha ng Yaytext na karakter ay nabibilang ng higit pa sa isang karakter pagkadating sa hangganan ng karakter sa Twitter. Tingnang muli ng doble ang iyong post kung ito'y nakapaloob parin sa hangganan ng karakter sa Twitter.

Step 4: Tapos ka na Nagawa mo, apir! Ang tweet mo ay mayroon nang tekstong italic!

Italics sa mga DM

Step 1 : Isulat mo ang iyong Direktang Mensahe Isulat ang iyong DM, wag mo muna pindutin ang send!

Step 2 : Kunin mo ang tekstong italic mo Sa bagong tab, mag bukas ng YayText na lumilikha ng tekstong italic. Ilapag ang tekstong gusto mong maging italic sa kahong "Your Text". Sunod ay pindutin ang "copy" n button sa tabi ng istilo na gusto mong gamitin. Ang teksto mong italic ay makokopya na sa ngayon sa clipboard ng iyong kompyuter.

Step 3 : Palitan ang teksto sa iyong DM Bumalik sa iyong Twitter at ipaste ang tekstong italic na kinopya mo sa nakalipas na hakbang.

Step 4: Tapos ka na Woohoo! Ang Twitter DM mo ay mayroon nang tekstong italic!

Italics sa iyong profile