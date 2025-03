Paano lumikha ng naistiluhan teksto gamit ang YayText

Ang YayText ay isang online na sangkap upang makalikha ng tekstong may istilo. Ang tekstong nalikha ay maaring magamit sa kung saan man sa online. Bold, italics, underline, at strikethrough na mga istilo ng font ay lahat kayang malikha, kasama ang baliktaran na teksto, maliit na teksto, gothic na teksto, at bubble na teksto. Ang mga font ng YayText ay maaring magamit sa Facebook, Twitter, Youtube, Instagram. Ang mga font na ito ay maaring gamitin sa website os sa app, kung saan nakatakda na ang mga opsyon sa pag iistilo ay hindi presentado.

Ang pagamit ng YayText ay simple lamang: