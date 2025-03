Sobrang astig na mahika ng unicode sa teksto. Parisukat na 🅃🄴🄺🅂🅃🄾

Gamitin ang sangkap na ito upang makalikha ng kuwadradong kahon sa paligid ng letrang iyong natype. Gamitin ang post hangman at Wheel of Fortune style na mga clue sa Twitter at Facebook. 🄶🅄🅂🅃🄾 🄼🄾 🄱🄰🄽🄶 🄱🅄🄼🄸🄻🄸 🄽🄶 🅅🄾🅆🄴🄻?

O... gamitin ang letrang kuwadrado na sangkap na font upang ang iyong teksto ay mag mukhang hip. Dahil hip ang pagiging kuwadrado ;)