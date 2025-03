Sobrang astig na mahika ng unicode sa teksto. Gamitin ang 𖥐𖥕𖥕ꛚ 𖨚𖢧ꚲꛚ𖥣𖨚𖦙 𖢧𖠢𖧦𖢧 batay sa mga character na makikita sa wikang Bamum. Maaari mong kopyahin at i-paste ang kakaibang text na ito saanman sa web.

Itong 𖢧𖠢𖧦𖢧 𖢧𖥕𖥕ꛚ ay gumagamit ng mga character mula sa Bamum Unicode blocks upang gumawa ng maganda at kawili-wiling mukhang naka-istilong teksto. Ginawa ni Haring Ibrahim Njoya ang script ng Bamum noong 1896. May inspirasyon ng isang panaginip at naimpluwensyahan ng mga umiiral na script tulad ng Arabic at Vai. Sa simula ay binubuo ng higit sa 400 pictographic at ideographic na mga character, ang script ay sumailalim sa mga pagbabago sa ilalim ng gabay ni Haring Njoya. Noong 1903, ito ay naging isang phonetic syllabary na binubuo ng humigit-kumulang 80 mga palatandaan, na ngayon ay isinama sa Unicode. Ito ang mga simbolo na ginagamit ng text generator na ito upang gawin ang font na ito.