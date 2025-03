Testi magici unici in unicode Usa 𖥐𖥕𖥕ꛚ 𖨚𖢧ꚲꛚ𖥣𖨚𖦙 𖢧𖠢𖧦𖢧 basato sui caratteri trovati nella lingua Bamum. Puoi copiare e incollare questo testo dall'aspetto unico ovunque sul Web.

Questo 𖢧𖠢𖧦𖢧 𖢧𖥕𖥕ꛚ utilizza i caratteri dei blocchi Bamum Unicode per creare un testo elegante dall'aspetto bello e interessante. Il re Ibrahim Njoya ha ideato la sceneggiatura di Bamum nel 1896. Ispirato da un sogno e influenzato da scritture esistenti come l'arabo e il vai. Inizialmente composta da oltre 400 caratteri pittografici e ideografici, la sceneggiatura è stata sottoposta a revisioni sotto la guida del re Njoya. Nel 1903 si era evoluto in un sillabario fonetico comprendente circa 80 segni, che ora sono incorporati in Unicode. Questi sono i simboli che questo generatore di testo usa per creare questo font.