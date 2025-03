Testi magici unici in unicode Genera👏 facilmente👏 degli👏 applausi.👏 Ti👏 basterà👏 copiare👏 e👏 incollare

Questo generatore di applausi inserisce due mani che applaudono tra le parole di una frase, per 👏 enfatizzare👏 ogni👏 parola👏 che👏 stai👏 usando. In inglese si parla di clapback per rispondere a insulti, mancanze di rispetto e, in generale, all'idiozia. Possono essere anche utilizzate per indicare che non hai intenzione di cedere di fronte a un litigio. Per usare l'applauso su Facebook, Twitter, nei tuoi messaggi, ecc., copia semplicemente il testo generato dallo strumento e incollalo dove preferisci.