Testi magici unici in unicode Scrivi aggiornamenti in 𝐠𝐫𝐚𝐬𝐬𝐞𝐭𝐭𝐨 e/o 𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑐 su Facebook, Twitter e in ogni altro spazio.

Questo strumento genera testi in grassetto e italic utilizzando caratteri unicode (𝐜𝐨𝐬𝐢̀, 𝑐𝑜𝑠𝑖̀, 𝒄𝒐𝒔𝒊̀, ecc.). Sebbene il testo generato possa sembrare simile a quello ottenuto tramite i codici HTML <bold> o <em> , o ai tag per gli attributi CSS font-weight: bold o font-style: italic , non è così.

È possibile copiare e incollare questo testo nelle email o utilizzarlo per gli aggiornamenti di stato di Facebook e Twitter, nei commenti di YouTube, ecc. Il grassetto e l'italic sono spesso utilizzati per sottolineare un concetto. Il testo in grassetto può essere utilizzato anche per aiutare a strutturare porzioni di testo molto ampie, per esempio per denotare quale sia l'oggetto della questione, il titolo o una voce particolare.