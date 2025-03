Testi magici unici in unicode Genera interruzioni di riga, spaziatura, tabulazioni e rientri che puoi copiare e incollare ovunque.

Questo strumento genera spazi tra i paragrafi che possono essere incollati nelle biografie di Instagram, nei post di Facebook, nei tweet, ecc. Questo strumento può anche generare spaziature di testo insolite che normalmente non possono essere ottenute sui social media, come il rientro delle parole.

Utilizza questo strumento se stai tentando di creare una normale interruzione di riga ma non puoi utilizzare il tasto Invio per farlo (come su Instagram), se desideri inserire tabulazioni nelle frasi o se desideri utilizzare altri tipi di spaziatura non standard.

Generare interruzioni di riga è facile. Per utilizzare questo strumento, digita il testo nel campo "Il tuo testo", premendo Invio o Invio come faresti normalmente. Gli stili generati di seguito contengono caratteri di interruzione di riga/spazio/tab invisibili che possono essere incollati su Instagram, Facebook, ecc. Copia gli stili e boom, hai interruzioni di riga.