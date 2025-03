Domande Frequenti

Cosa è YayText?

YayText è uno strumento web-based che converte il testo normale in testo con stile applicato, utilizzando Unicode. Ci sono oltre 60 stili differenti disponibili su YayText, inclusi: grassetto, italico, barrato, corsivo, testo al contrario, fumetto e apice. Gli stili dei font YayText possono essere utilizzati in app e siti web che non consentono di modificare lo stile del proprio testo (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, ecc) copiando e incollando.

Per chi è YayText?

YayText è uno strumento pensato per tutti coloro che vogliono usare testi con stili particolari laddove non siano normalmente consentiti. Persone dei social media, marchi, influencer, tecnici, artisti, signore, e chiunque altro al mondo usa già YayText. Se puoi copiare e incollare, puoi usare YayText. Utilizzi YayText in un modo particolare? Ci piacerebbe saperlo e scoprire cosa ci fai.

Cosa è Unicode?

Unicode è uno standard con lo scopo di assegnare un numero (noto anche come codice del carattere) a ogni simbolo di tutto il linguaggio umano. Per esempio, la lettera "a" è 97, la lettera “ñ” è 241, il simbolo “π” è 960. I simboli matematici, le emoji, e le lettere in centinaia di lingue, (Ebraico, Cinese, Urdu, etc.) hanno ognuno i suoi codici carattere assegnati in Unicode. In totale, ci sono oltre 130.000 di simboli Unicode e ne vengono continuamente aggiunti di nuovi ogni anno.

Che tipo di stili per testi può generare YayText?

YayText può generare fino a 60 stili per i font, inclusi: grassetto, italico, barrato, fumetto, testo al contrario, corsivo, gotico, maiuscoletto, testo schiacciato, in apice...e continuiamo ad aggiungerne sempre di nuovi.

Perché alcune lettere generate da YayText sono spazi vuoti, quadrati o punti di domanda?

Se un sistema operativo, un'app o un font non riescono a restituire un carattere unicode specifico, utilizzeranno un carattere sostitutivo. I caratteri sostitutivi spesso hanno l'aspetto di quadrati con un punto di domanda, con lettere al proprio interno, vuoti, o dei diamanti con un punto di domanda. Postando qualcosa utilizzando lo stile di YayTex, potrebbe sembrarti perfetto, mentre una persona con un dispositivo incompatibile potrebbe vedere soltanto il carattere sostitutivo.

Quali sono alcune delle app/siti web sui quali posso usare i font YayText?

Puoi usare YayText ovunque puoi incollare del testo. Questo include social media, commenti ai post, forum, documenti, ecc.

YayText funziona su telefono?

Sì, YayText funziona anche su telefono. Se gli stili di YayText non risultano essere perfetti su telefono, ciò è dovuto al fatto che il dispositivo non supporta i caratteri Unicode che stai provando a utilizzare.

Perché NON dovrei utilizzare YayText?

Ti consigliamo di non utilizzare YayText se vuoi che il 100% dei tuoi utenti possano vedere quello che hai scritto in maniera appropriata. Ricorda che il testo generato da YayText avrà un aspetto diverso sui vari dispositivi, app e sistemi operativi. Se accetti il fatto che il tuo testo potrebbe non risultare perfetto su tutti i dispositivi, divertiti a usare YayText. Altrimenti, ti suggeriamo di rimanere col testo normale, non modificato da YayText.

Come posso togliere lo stile applicato da YayText?

Se vuoi eliminare il grassetto, l'italico o qualunque altro stile di fonte unicode generato da YayText, usa la pagina rimuovi stile o controlla il blocco appunti di YayText per il testo originale.

Come posso utilizzare le funzioni del blocco appunti di YayText?

Cliccando sul pulsante vicino al testo editato da YayText, questo verrà copiato sia sul blocco appunti del tuo computer o telefono e anche sul blocco appunti di YayText. Il blocco appunti di YayText tiene traccia delle ultime righe che hai copiato su YayText, in modo da poterle consultare quando desideri o copiarle nuovamente sul blocco appunti del tuo computer quando ne hai bisogno. La cronologia di ciò che hai copiato viene conservata solo localmente sul tuo browser, non sui server di YayText.

