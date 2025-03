Testi magici unici in unicode Genera ✌️virgolette✌️ per Facebook, Twitter e per ogni altro spazio.

Questo strumento genera virgolette attorno al tuo testo (✌️così✌️), che potrai copiare/incollare su Facebook, Twitter, YouTube, nei tuoi SMS ecc. Le virgolette sono spesso utilizzate in maniera sarcastica per indicare affermazioni con le quali non concordi o per commentare una citazione.