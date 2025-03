Testi magici unici in unicode ᵘⁿ ˢᵘᵖᵉʳ super ₛᵤₚₑᵣ testo in piccolo

Usa questo strumento per generare un testo in piccolo da copiare su Facebook, Twitter, Reddit, YouTube, ecc. Ci sono due tipi di testo in piccolo che puoi generare: il testo in apice, che sta sopra alle lettere normali, e il testo a pedice, che sta sotto alle lettere normali.