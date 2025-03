Magia de texto unicode super divertida. Texto ₛᵤₚₑᵣhiperᵐᵉᵍᵃ pequenino

Utilize esta ferramenta para gerar texto pequeno que pode colar no Facebook, Twitter, Reddit, YouTube, etc. Há dois tipos de estilos de letras pequenas que pode gerar com esta ferramenta: sobrescrito, que fica acima de letras de tamanho normal, e subscrito, que fica abaixo das letras normais.

Utilize estes caracteres minúsculos para indicar um sussurro, uma fala estridente ou para deixar o seu texto com uma aparência divertida.