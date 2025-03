Como escrevo a negrito no Twitter?

Visão geral

Este guia explica como utilizar texto em negrito em alguns espaços do Twitter, incluindo: tweets, DM (mensagens diretas), e no seu perfil do Twitter. Utilizar texto em negrito no Twitter é uma maneira única de realçar palavras e frases, expressar-se, ou apenas divertir-se.

O Twitter não possui uma maneira incorporada de tornar o texto negrito. Para utilizar texto em negrito no Twitter, terá de gerar o estilo de letra em negrito usando unicode. Este guia irá mostrar como gerar texto em negrito com o gerador de texto em negrito do YayText.

Uma palavra de aviso: embora a maioria das pessoas não tenha problemas em ver o texto unicode em negrito, alguns navegadores e plataformas (como algumas versões do Android) podem ter problemas. Os utilizadors que não conseguem ver as letras unicode em negrito verão o caractere de substituição padrão do seu sistema (normalmente caixas ou pontos de interrogação).

Negrito em Tweets

Passo 1 : Escreva o seu Tweet Componha o seu tweet como normalmente faz... mas não o publique já!

Passo 2 : Crie o seu texto em negrito Abra o gerador de texto em negrito do YayText num separador novo. Introduza o texto que deseja ver em negrito na caixa "O seu texto". Em seguida, clique no botão "copiar" ao lado do estilo em negrito que deseja usar. O texto em negrito é agora copiado para a área de transferência do seu computador.

Passo 3 : Substitua o texto no seu tweet Regresse à sua publicação e cole o texto em negrito que copiou no passo anterior. Por vezes, os caracteres unicode gerados pelos YayText contam como mais de um caractere nos limites de caracteres do Twitter. Verifique novamente se a sua publicação ainda se encontra dentro dos limites de caracteres do Twitter.

Passo 4: Está feito Já está, parabéns! O seu tweet contém texto em negrito!

Negrito em DM

Passo 1 : Escreva a sua mensagem direta Escreva a sua DM, mas não envie já!

Passo 2 : Obtenha o seu texto em negrito Abra o gerador de texto em negrito do YayText num separador novo. Introduza o texto que deseja ver em negrito na caixa "O seu texto". Em seguida, clique no botão "copiar" ao lado do estilo em negrito que deseja usar. O texto em negrito é agora copiado para a área de transferência do seu computador.

Passo 3 : Substitua o texto na sua DM Regresse ao Twitter e cole o texto estilizado em negrito que copiou no passo anterior.

Passo 4: Está feito Boa! A sua DM do Twitter DM agora está em negrito!

Negrito no seu perfil