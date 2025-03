Como utilizo texto rasurado no Twitter?

Visão geral

Este guia explica como utilizar texto riscado em diferentes espaços do Twitter, incluindo: tweets, DM (mensagens diretas), e no seu perfil de Twitter. Pode utilizar texto riscado no Twitter para rasurar palavras -- por exemplo se desejar fazer uma correção, eliminar algo de uma lista, ou ser irónico.

O Twitter não possui uma maneira incorporada de colocar uma linha sobre o texto. Para riscar texto no Twitter, terá de gerar os caracteres de letra riscada usando unicode. Este guia irá mostrar como gerar esse texto com o gerador de texto riscado do YayText.

Uma palavra de aviso: embora a maioria das pessoas não tenha problemas em ver o texto unicode riscado, alguns navegadores e plataformas podem ter problemas. Os utilizadors que não conseguem ver as letras unicode riscadas verão o caractere de substituição padrão do seu sistema (normalmente caixas ou pontos de interrogação) -- quer seja entre os caracteres da letra normais, ou substituindo-os completamente.

Texto riscado em Tweets

Passo 1 : Escreva o seu Tweet Componha o seu tweet como faria normalmente... mas não publique já!

Passo 2 : Crie o seu texto riscado Abra o gerador de texto riscado do YayText num separador novo. Introduza o texto que deseja ver riscado na caixa "O seu texto". Em seguida, clique no botão "copiar" ao lado do estilo de traço específico que deseja usar. O texto riscado é agora copiado para a área de transferência do seu computador.

Passo 3 : Substitua o texto no seu Tweet Regresse à sua publicação e copie o texto riscado que copiou no passo anterior. Por vezes, os caracteres unicode gerados pelos YayText contam como mais de um caractere nos limites de caracteres do Twitter. Verifique novamente se a sua publicação ainda se encontra dentro dos limites de caracteres do Twitter.

Passo 4: Está feito Já está, parabéns! O seu tweet agora contém palavras riscadas!

Texto riscado em DM

Passo 1 : Escreva a sua mensagem direta Escreva a sua DM, mas não envie já!

Passo 2 : Obtenha o seu texto riscado Abra o gerador de texto riscado do YayText num separador novo. Introduza o texto que deseja ver riscado na caixa "O seu texto". Em seguida, clique no botão "copiar" ao lado do estilo riscado que deseja usar. O texto riscado que gerou foi agora copiado para a sua área de transferência.

Passo 3 : Substitua o texto na sua DM Regresse ao Twitter e copie o texto riscado que copiou do passo anterior.

Passo 4: Está feito Boa! A sua DM do Twitter agora está riscada!

Texto riscado no seu perfil