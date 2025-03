Magia de texto unicode super divertida. Gere quebras de linha, espaçamento, tabulações e recuos que você pode copiar e colar em qualquer lugar.

Esta ferramenta gera espaçamento entre parágrafos que pode ser colado em biografias do Instagram, postagens do Facebook, tweets etc. Esta ferramenta também pode gerar espaçamentos de texto incomuns que normalmente não podem ser obtidos em mídias sociais, como recuo de palavras.

Use esta ferramenta se você está tentando fazer uma quebra de linha normal, mas não pode usar a tecla Enter para fazer isso (como no Instagram), se você deseja tabular frases ou se deseja usar outros tipos de espaçamento fora do padrão.

Gerar quebras de linha é fácil. Para usar esta ferramenta, digite seu texto no campo "Seu texto", pressionando Enter ou Enter como faria normalmente. Os estilos gerados abaixo contêm caracteres invisíveis de quebra de linha / espaço / tabulação que podem ser colados no Instagram, Facebook, etc. Copie os estilos e pronto, você tem quebras de linha.