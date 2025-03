Como rasuro texto no Facebook?

Visão geral

Este guia explica como criar texto riscado em espaços diferentes do Facebook, incluindo: publicações, comentários, no seu perfil, e nos seus chats do Messenger. São várias as razões pelas quais pode querer riscar o texto: para mostrar uma edição ou revisão, para corrigir erros, para cortar coisas de uma lista de afazeres, ou simplesmente para ser parvo.

O Facebook não disponibiliza uma maneira de atravessar uma linha sobre o texto. Assim, para poder rasurar palavras no Facebbok, terá de gerar texto riscado usando unicode. Este guia irá mostrar como gerar texto riscado com o gerador de texto riscado do YayText.

Uma palavra de aviso: embora a maioria das pessoas não tenha problemas em ver o texto unicode riscado, alguns navegadores e plataformas podem ter problemas. Os utilizadors que não conseguem ver as letras unicode riscadas verão o caractere de substituição padrão do seu sistema (normalmente caixas ou pontos de interrogação). Estas caixas podem aparecer entre letras, ou podem substituir letras completamente.

Texto riscado em publicações do Facebook

Passo 1 : Escreva a sua publicação Componha a sua publicação como faria normalmente... mas não publique já!

Passo 2 : Crie o seu texto riscado Abra o gerador de texto riscado do YayText num separador novo. Introduza o texto que deseja ver riscado na caixa "O seu texto". Em seguida, clique no botão "copiar" ao lado do estilo riscado específico que deseja usar. O seu texto estilizado foi agora copiado para a área de transferência do seu computador.

Passo 3 : Substitua o texto na sua publicação Regresse à sua publicação e cole o texto riscado que copiou no passo anterior.

Passo 4: Está feito Já está, parabéns! A sua publicação agora está riscada!

Texto riscado em publicações de fundo gigantes

Passo 1 : Escreva a sua publicação As publicações mais curtas podem ser exibidas em letra maior no Facebook. Pode escolher uma cor ou design de fundo para estes tipos de publicações. Escreva o seu texto como faria normalmente. Mantenha-o curto, para que a sua publicação seja exibida em tamanho maior, mas não a publique já!

Passo 2 : Obtenha o seu texto riscado Abra o gerador de texto riscado do YayText num separador novo. Introduza o texto que deseja ver riscado na caixa "O seu texto". Em seguida, clique no botão "copiar" ao lado do estilo riscado específico que deseja usar. O seu texto estilizado foi agora copiado para a área de transferência do seu computador.

Passo 3 : Substitua o texto na sua publicação Regresse à publicação do Facebook e cole o texto riscado que copiou no passo anterior.

Passo 4: Está feito Boa! A sua publicação grande do Facebook agora está riscada!

Passo 1 : Escreva o seu comentário Escreva o seu comentário como faria normalmente. Não publique já!

Passo 2 : Obtenha o seu texto riscado Abra o gerador de texto riscado do YayText num separador novo. Introduza o texto que deseja ver riscado na caixa "O seu texto". Em seguida, clique no botão "copiar" ao lado do estilo riscado específico que deseja usar. O seu texto estilizado foi agora copiado para a área de transferência.

Passo 3 : Substitua o texto no seu comentário Regresse ao seu comentário e cole o texto com a letra riscada que copiou no passo anterior. Agora pode publicar!

Passo 4: Está feito Boa! O seu comentário agora está riscado!

Texto riscado no seu perfil do Facebook

Passo 1 : Edite o seu perfil

Passo 2 : Obtenha o seu texto riscado Abra o gerador de texto riscado do YayText num separador novo. Introduza o texto que deseja ver riscado na caixa "O seu texto". Em seguida, clique no botão "copiar" ao lado do estilo riscado específico que deseja usar. O seu texto estilizado foi agora copiado para a área de transferência do seu computador.

Passo 3 : Substitua o texto no seu perfil Regresse ao separador onde estava a editar o seu perfil e cole o texto estilizado que copiou no passo anterior.

Passo 4: Está feito Olhe só! O seu perfil contém texto riscado!

TExto riscado no Facebook Messenger