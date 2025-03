Magia de texto unicode super divertida. Crie👏 facilmente👏 palmas.👏 Basta👏 copiar👏 e👏 colar.

Este gerador de palmas coloca o emoji das palmas em cada palavra de uma frase para 👏 enfatizar 👏 cada 👏 uma 👏 das 👏 palavras 👏 que 👏 você 👏 usa. As palmas podem ser utilizadas para para responder a insultos, injúrias e cretinismo em geral. Também podem ser usadas para realçar um ponto de vista ou para indicar que não irá recuar numa discussão. Para usar as palmas no Facebook, Twitter, nas suas mensagens de texto, etc. copie e cole simplesmente o texto gerado por esta ferramenta.