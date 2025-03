Como faço um texto a negrito no Facebook?

Visão geral

Utilizar texto em negrito no Facebook é uma maneira única de destacar as suas palavras. Este guia explica como criar texto em negrito em alguns espaços do Facebook, incluindo: publicações, comentários, notas, no seu perfil e no Messenger.

O Facebook não elaborou maneiras de criar texto em negrito (exceto no Notes). Assim, para criar texto em negrito no Facebook, terá de gerar texto unicode em negrito. Este guia irá mostrar como gerar texto unicode em negrito com o gerador de texto em negrito do YayText.

Uma palavra de aviso: embora a maioria das pessoas não tenha problemas em ver o texto unicode em negrito, alguns navegadores e plataformas (como algumas versões do Android) podem ter problemas. Os utilizadors que não conseguem ver as letras unicode em negrito verão o caractere de substituição padrão do seu sistema (normalmente caixas ou pontos de interrogação).

As publicações (atualizações de estado, histórias no feed de notícias, publicações no mural) são uma característica central do Facebook. São o espaço em que as pessoas costumam querer mais usar texto em negrito. Os comentários (os tópicos das discussões em que as pessoas respondem às publicações) são outro ponto em que as pessoas podem querer tornar o texto negrito. As notas são semelhantes às publicações, mas são usadas para conteúdo mais longo. As notas não são tão populares quanto as publicações. As notas são o único ponto em que o Facebook oferece uma solução "nativa" em negrito, que não requer a utilização ferramenta de texto unicode em negrito do YayText. Outros espaços em que as pessoas podem querer usar texto em negrito estão no seu perfil (por exemplo, a secção "sobre mim") ou em chats individuais no Facebook messenger.

Negrito em publicações (texto normal)

Passo 1 : Escreva a sua publicação Escreva o texto como faria normalmente. Não publique já!

Passo 2 : Obtenha o seu texto em negrito Abra o gerador de texto em negrito do YayText num separador novo. Introduza o texto que deseja ver em negrito na caixa "O seu texto". Em seguida, clique no botão "copiar" ao lado do estilo em negrito que deseja usar. O texto em negrito é agora copiado para a área de transferência do seu computador. Dica: O estilo serif "sans" corresponde à letra do Facebook. O estilo "serif" fornece mais contraste estilístico.

Passo 3 : Substitua o texto na sua publicação Regresse à sua publicação e cole o texto em negrito que copiou no passo anterior.

Passo 4: Está feito Já está, parabéns! A sua publicação agora está a negrito!

Negrito em publicações (texto grande)

Passo 1 : Escreva a sua publicação As publicações com poucos caracteres por vezes são exibidas em letra grande.Escreva seu texto como faria normalmente. Mantenha-o curto, para que seja exibido no tamanho maior. Não publique já!

Passo 2 : Obtenha o seu texto em negrito Abra o gerador de texto em negrito do YayText num separador novo. Introduza o texto que deseja ver em negrito na caixa "O seu texto". Em seguida, clique no botão "copiar" ao lado do estilo em negrito que deseja usar. O texto em negrito é agora copiado para a área de transferência do seu computador. Dica: O estilo serif "sans" corresponde melhor à letra do Facebook.

Passo 3 : Substitua o texto na sua publicação Regresse à sua publicação e cole o texto em negrito que copiou no passo anterior.

Passo 4: Está feito Boa! A sua publicação grande agora está a negrito!

Passo 1 : Escreva o seu comentário Escreva o seu comentário como faria normalmente. Não publique já!

Passo 2 : Obtenha o seu texto em negrito Abra o gerador de texto em negrito do YayText num separador novo. Introduza o texto que deseja ver em negrito na caixa "O seu texto". Em seguida, clique no botão "copiar" ao lado do estilo em negrito que deseja usar. O texto em negrito é agora copiado para a área de transferência do seu computador. Dica: O estilo serif "sans" corresponde melhor à letra do Facebook.

Passo 3 : substitua o texto no seu comentário Regresse ao seu comentário e cole o texto em negrito que copiou no passo anterior. Agora pode publicá-lo!

Passo 4: Está feito Boa! O seu comentário agora está a negrito!

Negrito em notas

Passo 1 : Crie uma nota nova Aceda a facebook.com/notes e clique no botão "Escrever uma nota".

Passo 2 : Obtenha o seu texto em negrito Selecione a porção do texto que deseja colocar em negrito. Clique em "B"

Passo 4: Está feito Parabéns! A sua nota agora está em negrito!

Negrito no seu perfil de Facebook

Passo 1 : Edite o seu perfil

Passo 2 : Obtenha o seu texto em negrito Abra o gerador de texto em negrito do YayText num separador novo. Introduza o texto que deseja ver em negrito na caixa "O seu texto". Em seguida, clique no botão "copiar" ao lado do estilo em negrito que deseja usar. O texto em negrito é agora copiado para a área de transferência do seu computador. Dica: O estilo serif "sans" corresponde melhor à letra do Facebook.

Passo 3 : Substitua o texto no seu perfil Regresse à publicação no seu perfil e cole o texto que copiou no passo anterior.

Passo 4: Está feito Olhe só! O seu perfil agora está em negrito!

Negrito no chat do Messenger