Paano ba ako makakagawa ng bold na teksto sa Facebook?

Pangkalahatang Kita

Ang pag gamit ng mga tekstong bold sa Facebook ay isang bukod tanging paraan upang ang iyong mga salita ay mag ningning. Ang gabay na ito ay nag tuturo kung pano makagawa ng mga bold na teksto sa iba't ibang mga lugar sa Facebook, kasama na rito ang: mga posts, mga kumento, mga note, sa iyong profile, at sa Messenger.

Ang Facebook ay walang nakapaloob na paraan upang makagawa ng tekstong bold (pwera nalang sa Notes). Kaya upang makagawa ng tekstong bold sa Facebook, kailangan mong bumuo ng unicode na tekstong bold. Ang gabay na ito ay magpapakita sa iyo kung paano bumuo ng tekstong bold na unicode na gagamitan ng YayText na generator ng bold na teksto.

Isang babala: habang ang marami sa mga tao ay hindi nag kakaproblema sa pag tingin sa iyong unicode na tekstong bold, ang ibang mga browser at mga plataporma (tulad ng mga ibang bersyon ng Android) ay maaring hindi makita ang iyong gawa. Ang mga gumagamit na hindi na kakakita ng mga unicode na teksto ay makikita lamang ang default ng kanilang sistema pamalit na karakter (madalas mga kahon o mga pananong) ang lumalabas.

Ang mga post (kilala rin bilang, mga status update, mga news feed story, mga wall post) ay mga pangunahing tampok ng Facebook. Ang mga post ay ang pinaka karaniwang lugar kung saan ang mga tao ay gumagamit ng tekstong bold. Mga kumento (ang thread ng diskusyon kung saan ang mga tao ay nakakasagot sa mga post) ay isa ring lugar kung saan ang mga tao ay may kakayanang makagawa ng tekstong bold. Ang mga note ay halintulad rin sa mga post, ngunit ito'y ginagamit sa mas mahabang article-length na kuntento. Ang mga note ay hindi gaanong popular tulad ng mga post. Ang mga note ay ang nagiisang lugar sa Facebook na nagbabahagi ng "native" na solusyon sa pag bold, na hindi nangangailangan ng serbisyo ng YayText na sangkap na tekstong bold na unicode. Iba pang mga lugar kung saan makakagamit ng tekstong bold ang mga tao sa kanilang profile (ay sa seksyon na about me), o kaya sa 1-on-1 na mga chat sa Facebook messenger.

Mga post na bold (tekstong normal)

Step 1 : Isulat ang iyong post Isulat mo lang ang iyong teksto ng normal. Wag mo muna pindutin ang post!

Step 2 : Kunin mo ang tekstong bold mo Sa bagong tab, mag bukas ng YayText na lumilikha ng tekstong bold. Ilapag ang tekstong gusto mong maging bold sa kahong "Your Text". Sunod ay pindutin ang "copy" n button sa tabi ng istilong bold na gusto mong gamitin. Ang teksto mong bold ay makokopya na sa ngayon sa clipboard ng iyong kompyuter. Tip: Ang "sans" serif na istilo ay nahahalintulad na maigi sa font ng Facebook. Ang "serif" na istilo naman ay nagbibigay ng mas maistilo na pagkakaiba

Step 3 : Palitan ang teksto sa iyong post Bumalik sa iyong post at ipaste ang tekstong bold na kinopya mo sa nakalipas na hakbang.

Step 4: Tapos ka na Nagawa mo, apir! Ang post mo ay mayroon nang tekstong bold!

Bold sa mga post (malaking teksto)

Step 1 : Isulat ang iyong post Mga post na may kakaunting karakter ay madalas idinidisplay sa malaking sukat ng letra. Isulat mo lamang ang iyong teksto ng normal mong gawa. Iklian mo lang ito upang mas malaki ang sukat na iyong makikita. Wag mo muna pindutin ang post!

Step 2 : Kunin mo ang tekstong bold mo Sa bagong tab, mag bukas ng YayText na lumilikha ng tekstong bold. Ilapag ang tekstong gusto mong maging bold sa kahong "Your Text". Sunod ay pindutin ang "copy" n button sa tabi ng istilong bold na gusto mong gamitin. Ang teksto mong bold ay makokopya na sa ngayon sa clipboard ng iyong kompyuter. Tip: Ang "sans" serif na istilo ay nahahalintulad na maigi sa font ng Facebook.

Step 3 : Palitan ang teksto sa iyong post Bumalik sa iyong post at ipaste ang tekstong bold na kinopya mo sa nakalipas na hakbang.

Step 4: Tapos ka na Woohoo! Ang iyong malaking post ay naka bold na ang teksto!

Step 1 : Isulat ang iyong komento Isulat mo lang ang iyong teksto ng normal. Wag mo muna ipost!

Step 2 : Kunin mo ang tekstong bold mo Sa bagong tab, mag bukas ng YayText na lumilikha ng tekstong bold. Ilapag ang tekstong gusto mong maging bold sa kahong "Your Text". Sunod ay pindutin ang "copy" n button sa tabi ng istilong bold na gusto mong gamitin. Ang teksto mong bold ay makokopya na sa ngayon sa clipboard ng iyong kompyuter. Tip: Ang "sans" serif na istilo ay nahahalintulad na maigi sa font ng Facebook.

Step 3 : Palitan ang teksto sa iyong komento Bumalik sa iyong komento at ipaste ang tekstong bold na kinopya mo sa nakalipas na hakbang. Ngayon pwede mo na itong ipost!

Step 4: Tapos ka na Woohoo! Ang iyong malaking post ay naka bold na ang teksto!

Bold sa mga note

Step 1 :Gumawa ng bagong note Go to facebook.com/notes at pindutin ang "Write a note" na button.

Step 2 : Kunin mo ang tekstong bold mo Piliin ang porsyon ng teksto na gusto mong ma ibold. At i click ang "B" na simbolo.

Step 4: Tapos ka na Congratulations! Ang note mo ay may tekstong bold na!

Bold sa iyong Facebook profile

Step 1 : I-edit ang iyong profile

Step 2 : Kunin ang iyong tekstong bold Sa bagong tab, mag bukas ng YayText na lumilikha ng tekstong bold. Ilapag ang tekstong gusto mong maging bold sa kahong "Your Text". Sunod ay pindutin ang "copy" n button sa tabi ng istilong bold na gusto mong gamitin. Ang teksto mong bold ay makokopya na sa ngayon sa clipboard ng iyong kompyuter. Tip: Ang "sans" serif na istilo ay nahahalintulad na maigi sa font ng Facebook.

Step 3 : Palitan ang teksto sa iyong profile Bumalik sa iyong profile post at ipaste ang tekstong bold na kinopya mo sa nakalipas na hakbang.

Step 4: Tapos ka na Hoy, tingnan mo! Ang iyong profile ay may tekstong bold na!

Bold sa iyong Messenger chat