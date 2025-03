Sobrang astig na mahika ng unicode sa teksto. 𒉼𒀼𒁇𐏓𒆸𐎠𒀼 sa aming cuneiform text generator. Gumawa ng 𐏓𒆸𒆸𒁇 𒁇𒆸𒆸𒐞𒐕𒐖𒋝 𒈦𒀼𒉽𒈦 para kopyahin at i-paste sa web.

Ang tekstong nabuo ng tool na ito ay parang mga markang hugis wedge na ginawa sa mga clay tablet na may stylus. Itong sinaunang mukhang text style ay hango sa cuneiform alphabet. Maaari mong kopyahin at i-paste ang font na ito kahit saan sa web, para bigyan ang iyong mga post at 𒆸𒁇𒁓 𒈦𒀼𒉽𒈦 aesthetic.