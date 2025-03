Perguntas frequentes

O YayText é uma ferramenta online que converte texto normal em texto estilizado utilizando Unicode. Existem mais de 60 estilos diferentes disponíveis no YayText, incluindo: negrito, itálico, rasurado, cursivo, texto invertido, texto em bolha, e texto pequeno. Os estilos de letra do YayText podem ser utilizados em aplicações e em sites onde as capacidades de estilização não estão prontamente disponíveis (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, etc.) simplesmente copiando e colando.

Quando clica no botão de copiar ao lado do texto estilizado pelo YayText, esse texto não é apenas copiado para o computador ou apara a área de transferência do telefone, o texto também é copiado para a área de transferência do YayText. A área de transferência do YayText regista as últimas cadeias de texto que copiou no YayText, para que possa consultá-las mais tarde ou copiá-las novamente na área de transferência do seu computador em qualquer outro momento. O seu histórico de copiar e colar só é armazenado localmente no seu navegador, não nos servidores do YayText.