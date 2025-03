Preguntas Frecuentes

YayText es una herramienta basada en la web que convierte el texto normal en texto estilizado utilizando Unicode. Hay más de 60 diferentes estilos disponibles en YayText, incluyendo: negrita, itálica, tachado, cursiva, texto al revés, texto en burbujas y texto diminuto. Los estilos de fuente de YayText pueden ser usados en aplicaciones y en páginas web donde las capacidades de estilo no están fácilmente disponibles (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc.) al simplemente copiar y pegar.

Sí, YayText está diseñado para funcionar en teléfonos móviles. Si los estilos de YayText no son reproducidos en dispositivos móviles, esto se debe a que el dispositivo no soporta los caracteres Unicode que estás tratando de usar.

Nosotros te sugerimos no usar YayText si necesitas que el 100% de tus lectores sean capaces de ver el texto que estás escribiendo. Ten en mente que el texto generado por YayText lucirá diferente a través de varios dispositivos, aplicaciones y sistemas operativos. Si estás dispuesto a aceptar el hecho que tu texto podría no reproducirse bien en todos los dispositivos, diviértete usando YayText. Si no, nosotros te sugerimos apegarte a texto normal no estilizado.