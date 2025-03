Foire Aux Questions

Qu'est-ce que YayText ?

YayText est un outil Web qui convertit le texte normal en texte stylisé en utilisant Unicode. Il y a plus de 60 styles différents disponibles sur YayText, y compris : gras, italique, barré, cursif, texte à l'envers, bulle de texte et texte minuscule. Les styles de police de YayText peuvent être utilisés dans les applications et sur les sites Web où les capacités de style de texte ne sont pas facilement accessibles (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc.) par simple copier-coller.

A qui s'adresse YayText ?

YayText est un outil pour tous ceux qui veulent utiliser du texte stylé dans un scénario où le texte stylé n'est normalement pas possible. Les gens sur les médias sociaux, les marques, les influenceurs, les techniciens, les artistes, les petites vieilles dames et les normies ennuyeuses du monde entier utilisent YayText. Si vous pouvez copier et coller, vous pouvez utiliser YayText. Utilisez-vous YayText de manière intéressante ? Nous aimerions avoir de vos nouvelles et savoir ce que vous en faites.

Qu'est-ce qu'Unicode ?

Unicode est un standard dont le but est d'attribuer un numéro (également connu sous le nom de code de caractère) à chaque symbole dans chaque langue humaine. Par exemple, la lettre "a" est 97, la lettre "ñ" est 241 et le symbole "π" est 960. Des symboles mathématiques, des émojis et des caractères dans des centaines de langues (Hebrew, Chinese, Urdu, etc.) ont tous des codes de caractères qui leur sont attribués dans les spécifications Unicode. Au total, il y a plus de 130 000 symboles Unicode différents, et d'autres s'ajoutent chaque année.

Quels types de styles de texte YayText peut-il générer ?

YayText peut générer plus de 60 styles de police, y compris : gras, italique, barré, bulle de texte, texte à l'envers, cursif, gothique, petites capitales, texte empilé, exposant... et nous ajoutons de nouveaux styles tout le temps.

Pourquoi certaines lettres générées par YayText ressemblent-elles à des blancs, des cases ou des points d'interrogation ?

Lorsqu'un système d'exploitation, une application ou une police ne peut pas rendre un caractère unicode spécifique, il reviendra à un caractère replacement character. Les caractères de remplacement ressemblent souvent à des boîtes avec des points d'interrogation, des boîtes contenant des lettres, des boîtes vides ou des diamants avec des points d'interrogation. Si vous postez quelque chose en utilisant un style YayText, cela peut vous sembler bien, mais quelqu'un avec un périphérique incompatible pourrait ne voir que des caractères de remplacement.

Quels sont les applications / sites Web où je peux utiliser les polices YayText ?

Vous pouvez utiliser YayText pratiquement partout où vous pouvez coller du texte. Cela inclut les sites de médias sociaux, les fils de commentaires, les forums, les documents, etc.

YayText fonctionne-t-il sur les téléphones portables ?

Oui, YayText est conçu pour fonctionner sur les téléphones portables. Si les styles de YayText ne sont pas tous rendus sur un appareil mobile, c'est que l'appareil ne supporte pas les caractères Unicode que vous essayez d'utiliser.

Quand ne devrais-je PAS utiliser YayText ?

Nous vous suggérons de ne pas utiliser YayText si vous avez besoin de 100% de vos lecteurs pour voir le texte que vous écrivez correctement. Gardez à l'esprit que le texte généré par YayText sera différent selon les appareils, les applications et les systèmes d'exploitation. Si vous êtes prêt à accepter le fait que votre texte pourrait ne pas être bien rendu sur tous les appareils, amusez-vous à utiliser YayText. Si ce n'est pas le cas, nous vous suggérons de vous en tenir au texte normal, qui n'est pas du style YayText.

Comment défaire le style créé par YayText ?

Si vous souhaitez supprimer les caractères gras, italiques ou autres styles de police unicode générés par YayText, utilisez le unstyle page ou consultez le presse-papiers YayText pour le texte original non stylisé.

Comment utiliser la fonction presse-papiers de YayText ?

Lorsque vous cliquez sur le bouton Copier à côté du texte stylisé par YayText, ce texte n'est pas seulement copié dans le presse-papiers de votre ordinateur ou de votre téléphone, il est également copié dans le Presse-papiers YayText. Le presse-papiers YayText garde la trace des dernières chaînes de texte que vous avez copiées sur YayText afin que vous puissiez les consulter ultérieurement ou les recopier dans le presse-papiers de votre ordinateur à un autre moment. Votre historique de copier-coller n'est stocké localement que dans votre navigateur, et non sur les serveurs de YayText.