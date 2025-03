Liste des Emoji

Les émojis sont de petits symboles ressemblant à des images qui peuvent ajouter du contexte et de l'émotion au texte écrit. Ils ont à peu près la même taille qu'une lettre pouvant être tapée, mais contrairement aux caractères alphanumériques, ils sont généralement représentés en couleur et leur signification est souvent sujette à interprétation. Le mot emoji vient de la combinaison des mots japonais pour l'image et le caractère.

Les premiers caractères emoji, introduits dans les années 90 et au début des années 2000, comprenaient des visages souriants, des cœurs, des étoiles, des flèches et des symboles astrologiques. Aujourd'hui, il existe des milliers d'émojis qui représentent tout, des moustiques aux sirènes. Des statues moai de l'île de Pâques aux mécaniciens, microbes, fauteuils roulants motorisés et mages.

Une organisation à but non lucratif connue sous le nom de Consortium Unicode détermine quels emojis sont inclus dans la norme Unicode et quels emojis potentiels sont jugés trop redondants, trop spécifiques, trop larges ou autrement impropres à l'inclusion. Tout le monde peut soumettre une proposition pour un nouvel emoji, et la liste des symboles officiels des emoji est mise à jour chaque année.

Alors que le Consortium Unicode est responsable du dictionnaire des emojis disponibles. Il appartient aux vendeurs individuels de décider de l'apparence finale de chaque emoji. C'est pourquoi le même emoji sera différent sur Twitter que sur Facebook. Ou pourquoi un emoji que vous envoyez depuis un iPhone aura un aspect différent lorsqu'il sera reçu sur un Android.

Ci-dessous, vous trouverez des milliers d'emojis, organisés en catégories, telles que Smileys, Animaux et Transport. Cliquez sur un emoji pour découvrir sa signification, des images de la façon dont cet emoji est rendu par divers fournisseurs et des liens vers des emoji similaires.