Avez-vous déjà été si heureux ou excité que vous vouliez juste retourner? L'emoji roue de charrette est peut-être fait pour vous. L'emoji montre une personne à l'envers avec les mains au sol, les jambes écartées en l'air tout en faisant la roue. C'est un mouvement simple pour un gymnaste et cela pourrait être difficile pour quelqu'un qui n'est pas si athlétique. Quoi qu'il en soit, l'emoji dégage une sensation de pure joie et d'excitation. Cet emoji n'est pas réservé aux pom-pom girls. N'importe qui avec un téléphone peut utiliser cet emoji lorsque vous êtes si heureux que vous avez envie de retourner. Exemple : "Oh ! J'ai reçu ma lettre d'acceptation à Harvard !!! 🤸🤸🤸”

Keywords: gymnastique, personne, personne faisant la roue, roue, sport

Codepoints: 1F938

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )