¿Alguna vez has estado tan feliz o emocionado que solo querías flipar? El emoji de rueda de carro podría ser para ti. El emoji muestra a una persona boca abajo con las manos en el suelo, las piernas abiertas en el aire mientras hace una voltereta lateral. Es un movimiento simple para una gimnasta y podría ser un desafío para alguien que no es tan atlético. Independientemente, el emoji emite una sensación de pura alegría y emoción. Este emoji no es solo para porristas. Cualquier persona con un teléfono puede usar este emoji cuando está tan feliz que siente que quiere dar la vuelta. Ejemplo: “¡Dios mío! ¡Recibí mi carta de aceptación en Harvard! 🤸🤸🤸”

Keywords: acrobacia, gimnasia, persona haciendo voltereta lateral, pirueta, rueda, voltereta

Codepoints: 1F938

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )