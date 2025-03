Você já ficou tão feliz ou animado que só queria virar? O emoji estrela pode ser para você. O emoji mostra uma pessoa de cabeça para baixo com as mãos no chão, as pernas abertas no ar enquanto faz uma estrela. É um movimento simples para uma ginasta e pode ser desafiador para alguém que não é tão atlético. Independentemente disso, o emoji transmite uma sensação de pura alegria e emoção. Este emoji não é apenas para líderes de torcida. Qualquer pessoa com um telefone pode usar este emoji quando você está tão feliz que sente vontade de virar. Exemplo: “Omg! Recebi minha carta de aceitação em Harvard!!! 🤸🤸🤸”

Keywords: esporte, estrela, ginástica, pessoa, pessoa fazendo estrela

Codepoints: 1F938

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )