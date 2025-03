“Isso é absolutamente inaceitável! Eu não queria que fosse assim!” Esta frase geralmente é acompanhada de um beicinho para mostrar como alguém está desapontado. O emoji de pessoa fazendo beicinho mostra uma pessoa com olhos abertos e lábios fazendo beicinho. Este emoji vem em diferentes tons de pele e variantes de gênero. Um beicinho emite uma expressão de aborrecimento, desapontamento e frustração. Use este emoji quando estiver infeliz, com raiva ou chateado com alguém ou alguma coisa. Exemplo: Por que você fez isso? Você sabe que eu não gosto nada disso🙎.

Copiar

Keywords: fazendo bico, gesto, pessoa, pessoa fazendo bico

Codepoints: 1F64E

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )