Sorriso! Vai ser um ótimo dia. O clássico emoji de rosto sorridente é ótimo para usar quando você está feliz ou alegre com alguma coisa. O emoji de rosto sorridente mostra um rosto sorridente amarelo com bochechas rosadas. É um emoji alegre que emite um tom amigável. Use este emoji com amigos, colegas de trabalho, família e qualquer pessoa para quem você deseja enviar uma mensagem gentil. Exemplo: Jenny, muito obrigado pelo almoço hoje ☺️.

Keywords: rosto, sorridente, sorriso

Codepoints: 263A FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )