Uh oh, acabei de enviar isso? Isso é tão embaraçoso. O emoji de rosto corado é usado para expressar a mesma sensação que você tem quando peida muito alto em público e todo mundo sabe que é você. O emoji de rosto corado mostra um rosto amarelo com olhos bem abertos, sobrancelhas levantadas e linha reta para a boca e bochechas vermelhas rosadas. Esse emoji costuma ser usado quando alguém se sente envergonhado, cometeu um erro ou viu algo inapropriado. Use este emoji para responder a algo chocante no texto do seu grupo. Exemplo: Opa, eu não queria deixar isso escapar em público.😳

Keywords: atordoado, rosto, rosto ruborizado

Codepoints: 1F633

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )