Uh oh, pinadala ko lang yan? Sobrang nakakahiya ito. Ang emoji na namumula sa mukha ay ginagamit upang ipahayag ang parehong pakiramdam na nararanasan mo kapag umutot ka nang malakas sa publiko at alam ng lahat na ikaw iyon. Ang namumula na emoji ng mukha ay nagpapakita ng isang dilaw na mukha na may dilat na mga mata, nakataas na kilay, at tuwid na linya para sa bibig at mala-rosas na pisngi. Ang emoji na ito ay kadalasang ginagamit kapag ang isang tao ay nahihiya, nagkamali, o nakakita ng hindi naaangkop. Gamitin ang emoji na ito para tumugon sa isang bagay na nakakagulat sa text ng iyong grupo. Halimbawa: Oops, hindi ko sinasadya na lumabas iyon sa publiko.😳

Keywords: blush, mukha, nahihiya, namumula

Codepoints: 1F633

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )