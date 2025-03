Ginawa namin ni Mama! Ang emoji na ito ay nagpapahayag ng ganap na pinakamahusay na positibong pakiramdam sa uniberso. Ang nagniningning na mukha na may nakangiting mga mata na emoji ay nagtatampok ng isang dilaw na mukha na may nakapikit na nakangiting mga mata at isang malaking ngiti na nagpapakita ng mga ngipin sa itaas at ibaba. This emoji is basically saying “Oh my God I really can’t contain my emotions, my smile is about to burst out of my face...I’m so happy”. Gamitin ang emoji na ito kung nakakaranas ka ng hindi mapigil na pananabik. Halimbawa: Darating si Carla sa isang linggo! Hindi ko siya nakita sa loob ng 10 taon. Excited na ako 😁.

Keywords: malaking ngiti, mata, mukha, nakangiti, nakangiti nang malaki kasama ang mga mata, nakangiti pati ang mga mata, ngiti

Codepoints: 1F601

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )