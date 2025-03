Mamma ce l'abbiamo fatta! Questa emoji esprime la migliore sensazione positiva in assoluto nell'universo. L'emoji del viso raggiante con gli occhi sorridenti presenta una faccia gialla con gli occhi sorridenti chiusi e un grande sorriso che mostra i denti superiori e inferiori. Questa emoji in pratica dice "Oh mio Dio, non riesco davvero a contenere le mie emozioni, il mio sorriso sta per esplodere dalla mia faccia... sono così felice". Usa questa emoji se provi un'eccitazione incontrollabile. Esempio: Carla viene a trovarci tra una settimana! Non la vedo da 10 anni. Sono così eccitato 😁.

Keywords: faccina, faccina raggiante con occhi felici, occhi felici, risata, sogghignare

Codepoints: 1F601

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )