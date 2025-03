Questa emoji è una faccina sorridente strabica con lacrime che escono da ogni occhio. Recentemente, è stato usato in modo errato per rappresentare il pianto triste, quando in realtà si tratta di lacrime di gioia. Questa faccia può essere usata dopo una battuta o da sola per reagire a una battuta. Può anche essere usato per alleviare una situazione di testo imbarazzante, mostrando che viene deriso.

Keywords: faccina, faccina con lacrime di gioia, gioia, lacrime, piangere dal ridere

Codepoints: 1F602

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )