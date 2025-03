Questa emoji che sporge da una grande lingua rossa o rosa può essere usata per esprimere molti stati d'animo diversi. È generalmente usato per rappresentare uno stato d'animo sciocco o per mostrare che stai scherzando. Aggiungendolo alla fine di una battuta o di una frase suggestiva lo rende giocoso.

Keywords: faccina, faccina che mostra la lingua, faccina con lingua fuori, linguaccia

Codepoints: 1F61B

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )