Questa emoji mette in mostra un primate marrone con un comportamento amichevole. È curvo e rivolto verso il lato sinistro, è chiaramente visibile il profilo di tutto il corpo, la testa è leggermente girata per sorridere allo spettatore. Questa particolare scimmia ha orecchie grandi e rotonde, occhi neri e una lunga coda leggermente arricciata in punta. Invia questa emoji ad amici e parenti quando vuoi invitarli per una divertente giornata allo zoo!

Copia

Keywords: animale, scimmia

Codepoints: 1F412

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )