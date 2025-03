Questa emoji mette in mostra un semplice coniglietto-cartone animato con le orecchie erette, che guarda direttamente lo spettatore. L'emoji in questione è simile a molte delle sue controparti emoticon animali, come il leone, la tigre e l'orso (oh mio!) Questa emoji varia in colore e dettaglio su varie piattaforme, ma di solito appare come bianca, grigia o una combinazione di entrambi .

Copia

Keywords: animale, coniglio, faccina, muso di coniglio

Codepoints: 1F430

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )