Questa emoji è universale su tutte le piattaforme, mostrando un muso di maiale in una varietà di toni rosa. Sebbene le forme differiscano leggermente (come è vero per i maiali veri), il messaggio è lo stesso: questo è un naso di maiale. Mandalo al tuo amico quando hai voglia di maiale per cena.

Copia

Keywords: animale, faccina, maiale, naso, naso da maiale

Codepoints: 1F43D

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )