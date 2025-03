Questa emoji mette in mostra uno degli amici pelosi più comuni e amati al mondo: il gatto. Generalmente, è raffigurato come un soriano arancione o un gatto domestico grigio a pelo corto, alcuni degli animali domestici più comuni e rilevanti. Questo gatto in particolare è in piedi a quattro zampe, mostrando il suo profilo laterale.

Keywords: animale, gatto

Codepoints: 1F408

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )