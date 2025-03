Le zebre non sono solo cavalli con strisce; sono una specie diversa. Sapevi che ogni zebra ha un diverso motivo a strisce, proprio come gli esseri umani hanno impronte digitali diverse? Questo animale africano è popolare e potresti vederlo in un safari, in un'area di conversazione o allo zoo. L'emoji della zebra mostra una zebra con strisce bianche e nere in piedi su tutte e quattro le zampe. Usa questa emoji quando parli di qualcosa relativo a zebre, fauna selvatica africana, natura e tour. Puoi anche usare questa emoji per descrivere qualcosa o qualcuno che è unico. Esempio: le zebre dovrebbero essere allo zoo domani 🦓.

Keywords: strisce, zebra

Codepoints: 1F993

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )