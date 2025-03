Apri le tue ali e vola come una farfalla. Lo sapevate? Una farfalla nasce come un bruco, vive parte della sua vita in un bozzolo e si trasforma in una bellissima farfalla. L'emoji farfalla è proprio questo; una bellissima farfalla, con grandi ali spiegate. Il colore e i dettagli differiscono tra le piattaforme, ma di solito sono in varie tonalità di arancione e blu. Usa questa emoji quando parli di bellezza e trasformazioni.