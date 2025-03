Questa emoji mette in mostra un'immagine classica di un pollo, che è un uccello spesso coltivato in una fattoria per la produzione di uova o per il consumo di carne. A seconda della piattaforma su cui visualizzi questa emoticon, può presentare solo la testa o tutto il corpo. In ogni caso, è prevalentemente visto dal suo profilo laterale e ha un comportamento amichevole.

Keywords: animale, gallina

Codepoints: 1F414

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )