Hai mai visto un animale bello come un cigno. I cigni sono noti per la loro bellezza e grazia. L'emoji del cigno mostra un cigno bianco con un collo lungo, seduto in posizione di riposo. L'emoji è comunemente usato quando si parla di cigni, eleganza, bellezza e grazia. Usa questa emoji quando parli di qualcosa o qualcuno che è aggraziato come un cigno. Esempio: Bridget balla elegantemente come una 🦢.

Keywords: brutto anatroccolo, cigno, uccello, volatile

Codepoints: 1F9A2

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )